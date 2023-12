Nach Sperrung wegen Überflutung Straße Steinbergen (L362) in Uedem wieder freigegeben

Der Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen (Straßen.NRW) hat die Straße Steinbergen (L362) in Uedem zwischen Uedemer Straße und Molkereistraße am Donnerstagnachmittag (28. Dezember 2023) wieder freigegeben. Am Vortag hatte Straßen.NRW die Straße wegen Überflutung gesperrt.