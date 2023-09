Stolpersteininitiative Zur Erinnerung an Leni Valk und andere jüdische Kinder

Ruth Warrener weist darauf hin, dass es ja weit mehr Kinder und Jugendliche aus Goch waren, die dem Holocaust zum Opfer fielen. In den Familien Brünell, Meyer, Hoffmann, Cohen und weiteren lebten Kinder. Sie erlebten Ähnliches wie Leni: frühe unbeschwerte Jahre, dann die beginnende Ausgrenzung, nach der Reichspogromnacht die Verhaftung ihrer Väter, viele Kinder wurden danach von ihren Müttern in die Niederlande oder in andere Regionen geschickt in der verzweifelten Hoffnung, sie damit zu retten. In einigen Fällen gelang dies, in vielen nicht. Über sowohl diejenigen Kinder und Jugendlichen, deren Spur sich in Vernichtungslagern verliert, als auch über die wenigen, die überlebten, wird in dem Vortrag gesprochen.