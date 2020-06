Kirche : Manfred Krause wird Pfarrer in St. Arnold Janssen Goch

Pater Manfred Krause wird am Sonntag in sein Amt eingeführt Foto: nn

Goch Die Pfarrei St. Arnold Janssen Goch bekommt einen neuen Pfarrer. Der Steyler Missionar Pater Manfred Krause wird am Sonntag in sein Amt eingeführt. Derzeit ist er noch für die Missionarsbetreuung in seinem Orden zuständig.

„Goch und viele Gocher sind mir schon gut bekannt“, sagt Krause, der mehrere Jahre Rektor des Mutterhauses der Steyler Missionare war und immer wieder die Geburtsstadt des Ordensgründers besuchte. Besonders erinnert er sich an die gemeinsame Zugfahrt vom Niederrhein nach Rom im Jahr 2003, als Arnold Janssen vom damaligen Papst Johannes Paul II. heiliggesprochen wurde.

Krause wurde 1955 in Wickede geboren und begann 1975 sein Noviziat in St. Augustin, wo er auch Philosophie und Theologie studierte. Die Priesterweihe empfing er 1984 ebenfalls in St. Augustin. Nachdem er bereits vor der Weihe ein 20-monatiges missionarisches Praktikum im Kongo absolviert hatte, trat er 1985 in Kinshasa seinen Dienst als Kaplan an. 2001 kehrte Krause nach Deutschland zurück. 2016 war er für die deutschen Steyler Missionare im Ausland zuständig.