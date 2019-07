Katholische Kirche : Pater Konrad Liebscher jetzt ein „Banker“

Konrad Liebscher und Roberto Alda. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch Pater Konrad Liebscher hat die Gemeinde St. Arnold Janssen in Goch verlassen und übernimmt für die Steyler Mission eine wichtige Funktion bei der Ethik-Bank seines Ordens in St. Augustin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Settnik

Er wird den Gocher Katholiken im Gedächtnis bleiben, nicht zuletzt wegen seines eindrucksvollen langen weißen Bartes. Konrad Liebscher, Steyler Missionar und in den vergangenen zweieinviertel Jahren Mitglied des Seelsorgeteams der Arnold-Janssen-Pfarrgemeinde, hat eine neue Aufgabe gefunden. Der 65-Jährige verlässt Goch in Richtung St. Augustin. Dort befindet sich zum einen das Missionshaus der Steyler in Deutschland, aber auch das ordenseigene Geldinstitut. Und Konrad Liebscher ist studierter Wirtschaftswissenschaftler – der richtige Mann also, um Beiratsvorsitzender der Steyler Ethik-Bank zu werden.

Die Pressestelle der Steyler Missionare erinnert daran, dass Pater Konrad Liebscher als Angola-Missionar zwischen 1987 und 1987 kennengelernt hatte, wie Waffen und Landminen das Leben von Menschen (auch sein eigenes) bedrohen. „Nun setzt sich der Ordensmann unter anderem für deren Ächtung in der Finanzwelt ein.“ Liebscher, der das Amt von Stephan Gerdes übernimmt, der für seinen Orden nach Australien geht, sei ein engagierter Verfechter des nachhaltigen Investments. Mit Unrechtsstaaten Geschäfte zu machen, passt nicht dazu.

Info Steyler Patres in der Gocher Kirchengemeinde St. Arnold Janssen Die jüngste Gocher Kirche wurde 1982 geweiht. Steyler Missionare gehörten als Patres von Beginn an zum Team der Geistlichen. Hauptamtliche Seit einigen Jahren ist Roberto Alda leitender Pfarrer, Konrad Liebscher war Kaplan von St. Arnold Janssen.

In Angola erlebte der Mann, der einige Jahre lang Gocher war, die Schrecken eines Bürgerkriegslandes, in dem Tod und Gewalt alltäglich sind. Ein enger Mitarbeiter wurde vor seinen Augen von einer Mine getötet. Für seinen öffentlichen Protest gegen Korruption und soziale Ungleichheit kam der Geistliche gar vorübergehend in Haft. Auch aufgrund dieser Erfahrung kämpft der Steyler Missionar mit Überzeugung gegen die Finanzierung von geächteten Waffen und korrupten Staaten.

Pater Konrad Liebscher wurde in Recklinghausen geboren und ist der Bank seit Jahrzehnten verbunden. Von 1999 bis 2016 war er Geschäftsführer der Steyler Mission, dem Hauptgesellschafter der Steyler Ethik Bank.

Der heute 65-Jährige hatte zunächst Wirtschaftswissenschaften in Bochum studiert, war dann dem Orden beigetreten, hatte in St. Augustin Theologie studiert und war 1987 zum Priester geweiht worden. Dem Beirat der Steyler Ethik Bank gehört er schon seit 20 Jahren an; nun ist er der Vorsitzende. Unter anderem wird er den Steyler Nachhaltigkeitsfonds verwalten und damit das spezielle Profil der Bank schärfen.