Nächste Bestätigungen für Weeze : Tortenwerfer Aoki wieder in Parookaville

Weeze Die Dauerbrenner kommen zum Festival. Vom 22. bis 24. Juli werden unter anderem Steve Aoki und Martin Solveig dabei sein, die beiden haben noch kein einziges Parookaville verpasst.

Festival in Erkelenz erstmals an drei Tagen

Larissa Rieß ist ein Multitalent, was auch ihre Karriere widerspiegelt: Sie ist als Moderatorin bei 1Live, als Schauspielerin in diversen TV Shows und unter ihrem Pseudonym Lari Luke als DJ extrem erfolgreich unterwegs. Mit ihren Sets, die aus einer einzigartigen Mischung aus Future-Bass, Trap und House bestehen, ist sie in den angesagtesten Clubs und bei den größten Festivals der Republik zu Gast und am Parookaville-Samstag auf der Mainstage zuhause.

Wildstylez gehört seit vielen Jahren zu den führenden Künstlern im Bereich Hardstyle. Am Samstag bringt er diese harten Klänge auf die Bill’s Factory. Die Grammy-nominierten Cosmic Gate wollen am Festival-Sonntag volle Power in der Cloud Factory geben. Für Techno-Fans ist am Sonntag Reinier Zonneveld auf der Desert Valley ein Pflichttermin. Der Australier Maruda ist mit seinen 21 Jahren ein Shootingstar der Bass-Szene und erlebt im Juli seine Parookaville-Premiere am Freitag in der Cloud Factory.