Schon wieder Straße Steinbergen Zwei Schwerverletzte bei frontalem Unfall in Uedem

Erneut ist es an der Straße Steinbergen in Uedem zu einem schweren Unfall gekommen. Am Mittwoch war ein 54-Jähriger dort gegen 14.30 Uhr mit einem roten Fiat Scudo aus Fahrtrichtung Uedem kommend unterwegs, als ihm aus ein 65-jähriger Mann in einem schwarzen Volvo V40 entgegenkam. Dann kam es zum Zusammenprall der beiden Fahrzeuge.