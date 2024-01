Geschwister-Devries-Schule Steigende Schülerzahlen für Grundschule in Uedem

Laut Bürgermeister Rainer Weber ist die Antragsstellung für die Fördermittel der Baumaßnahme bereits in Vorbereitung, man hofft, die neuen Räume zum Schuljahr 2025/2026 in Betrieb nehmen zu können. Bis dahin komme man mit dem derzeitigen Raumangebot zurecht, nach weiteren Unterbringungsmöglichkeiten müsse in Uedem daher nicht gesucht werden, so heißt es. Allerdings wird auch der Schulleiter im Ratssaal nochmal Stellung zur aktuellen Situation an der Schule beziehen.