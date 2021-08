Radiounterhaltung : „Steffis Kneipenquiz“ in Uedem und Goch

Die WDR2-Moderatorin Steffi Neu lädt zum Kneipenquiz in ihrer Heimat ein. Sie kommt nach Uedem und nach Goch.

Goch/Uedem Fortsetzung in Goch und Uedem: Prominente Gäste aus der Region und Stimmen aus dem Radio werden im Gästehaus im Grünen und im Haus am See dabei sein.

(RP) Es geht weiter: Nach monatelanger Corona-Zwangspause startet Steffis Kneipenquiz wieder und besucht die Biergärten, Kneipen und Säle in NRW. Zu den ersten Orten, die WDR2-Moderatorin Steffi Neu mit ihrem Quizteam besucht, gehören Uedem und Goch.

In Uedem wird es gleich zwei Quizabende geben, und zwar am 10. und 11. August. Beginn ist jeweils um 19 Uhr im Gästehaus im Grünen. Und Steffi Neu kommt nicht alleine. Neben ihrer Band „Pocket Party“ und Comedian René Steinberg hat sie jeweils prominente Talkgäste im Gepäck. In Uedem werden es Radiokoch Helmut Gote und Fernseharzt Heinz-Wilhelm „Doc“ Esser sein.

Am 12. August um 19 Uhr dann macht Steffis Kneipenquiz Station in Goch im Haus am See. Hier erwartet die Radiomoderatorin Bernd Dicks als Talkgast, einen der Gründer des Festivals Parookaville und ehemaligen Radiokollegen von Steffi Neu aus ihren gemeinsamen Zeiten bei EinsLive.

Alle Veranstaltungen in Uedem und Goch finden unter freiem Himmel statt, daher werden die Besucher gebeten, sich wetterfeste Kleidung mitzubringen. Und es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass die Veranstaltungen um 19 Uhr starten und damit eine Stunde früher als auf manchen Eintrittskarten angegeben. Einlass ist jeweils um 17.30 Uhr, es gibt freie Platzwahl.

Steffis Kneipenquiz kommt wieder in die Dörfer: Von August 2021 bis Juni 2022 ist der Tourkalender voll, 36 Abende im ganzen Westen wird WDR2-Moderatorin Steffi Neu mit ihrem Team rocken. Von Ascheberg bis Davensberg, von Brüggen bis Ibbenbüren wird die Niederrheinerin unterwegs sein. Mit ihrer Band „Pocket Party“, mit Comedian René Steinberg und vielen prominenten Gästen wird sie in den Gaststätten, Kneipen, Wirtshäusern, Sälen und Biergärten in den kleinen Dörfern auftauchen. Präsentiert wird die Tour von WDR2.