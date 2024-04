Ein Jahr vor der Kommunalwahl Stefan Rouenhoff bleibt CDU-Parteichef in Goch

Dem neuen Vorstand gehören als Beisitzer an: Heinz van Baal, Yvonne Binn, Susanne Eberhard, Claudia Kersting, Stephan Luyven, Berno Rinke, Bärbel Schreiber, Hendrik Tönisen, Rudolf Verhaag und Fabian Zitzke. Rouenhoff freut sich darüber, dass es gelungen ist, die Frauen Union wiederzubeleben und die Mitgliederzahl zu steigern. Die Partei will an einer größeren Attraktivität der Weberstadt vor allem in den Bereichen Einzelhandel, Gastronomie, Freizeit, Tourismus, Wohnen und Gewerbe arbeiten.