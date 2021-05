Schachclub Uedem : Stefan Arts ist alter und neuer Vereinsmeister

Uedem Der Schachklub Uedem hat seine diesjährige Vereinsmeisterschaft in digitaler Form ausgetragen. Eine Frau mischte das ansonsten männliche Teilnehmerfeld munter auf.

In 2020 wurde die Vereinsmeisterschaft des Uedemer Schachklubs noch traditionell „Face to Face“ im Vereinslokal, der Gaststätte Lettmann, ausgetragen. Allerdings fielen schon im vergangenen Jahr die beiden letzten Runden dem Corona-Virus zum Opfer. Eine Fortsetzung war nicht mehr möglich. Also wurde das Turnier abgebrochen. Stefan Arts wurde zum vorzeitigen Sieger erklärt – ein unbefriedigendes Ergebnis.

Vorsorglich hatte Josef Schenk, Spielleiter und IT-Experte in einer Person, dieses Mal alle sieben Runden der neuen Meisterschaft komplett ins Internet verlagert. Damit setzte er das Virus matt. Positiver Nebeneffekt: Entfernungen spielten nun keine Rolle mehr, das Netz machte es möglich. Diese Gelegenheit packten viele entfernt wohnenden Mitglieder des Klubs beim Schopfe. So spielte der neue und alte Vereinsmeister des Uedemer Schachklubs, Stefan Arts, von Köln aus. Ivo Gräber und die einzige weibliche Teilnehmerin, Ines Apelt, übermittelten ihre Züge aus ihrem „Homeoffice“ in München, Peter Niemann aus Bochum, Arnd Rosskothen aus Bonn und Pavel Poddubskiy aus Krefeld. Lediglich Lars Günther hielt die Stellung in Uedem.