Ein Start-up lädt ein Premiere für Mini-Adventsmarkt in Pfalzdorf

Es ist eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte, die ohne Corona wohl zumindest nicht so schnell geschrieben worden wäre: Eva Engler-Lehmann aus Pfalzdorf entwickelte im Jahre 2016 ihre erste Erkältungskerze, gründete während der Pandemie eine kleine Manufaktur im heimischen Keller und eröffnete in diesem Jahr ihr eigenes Lädchen an der Motzfeldstraße in Pfalzdorf. Nun lädt sie am Freitag erstmals zu einem Adventsmarkt.