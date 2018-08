Start der neuen Kafeekonzert-Reihe in Goch

GOCH Am Sonntag, 2. September, gastiert Aude St. Pierre auf Einladung der Kultourbühne in Goch.

Geboren in Montreal, Kanada, erhielt Aude St-Pierre ihren ersten Klavierunterricht im Alter von drei Jahren. Ihr Klavierstudium schloss sie mit einem Artist Diploma und einem Masterabschluss ab. Zuletzt studierte sie in der Klasse der amerikanischen Pianistin Nina Tichman an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln und machte ihren Master in Music Piano Solo. Darüber hinaus erhielt Aude St-Pierre auf Meisterkursen und Sommerakademien in Kanada, den USA, und Europa künstlerische Impulse durch namhafte Pianisten. Aude St-Pierre ist Preisträgerin vieler nationaler und internationaler Kammermusik- und Klavierwettbewerbe. Aude St-Pierre konzertierte in ganz Kanada und spielte bei verschiedenen Radioaufnahmen mit. Darüber hinaus hat sie mit mehreren Jugendorchestern gespielt. Des Weiteren trat sie in der Carnegie Hall in New York auf.