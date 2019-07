Stadtwerke Goch : Geschenktes Rubbellos bei Einsatz der Miteinander-Karte

Goch Seit vier Jahren legen viele Gocher und Weezer bei ihren Einkäufen eine spezielle Vorteilskarte vor. Ab sofort gibt’s zusätzlich Lose.

Mittlerweile gehören rund 35 Partner in Goch und Weeze zur Gemeinschaft der Miteinander-Karte, und mehr als 6500 derartige Karten wurden bereits ausgegeben. „Eine Entwicklung, die uns sehr freut und die den Kunden zu verdanken ist, die die heimische Wirtschaft stärken“, sagt Carlo Marks, Geschäftsführer der Stadtwerke Goch. Und daher warte auf die Nutzer der Karte in den nächsten Wochen ein ganz besonderes Dankeschön in den Partnergeschäften.