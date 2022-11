Entlastung der Verbraucher Stadtwerke Goch ziehen im Dezember keinen Gasabschlag ein

Die Strom- und Wasserabschläge bleiben von dieser Regelung unberührt und werden wie gewohnt zum 10. Dezember eingezogen. Wie hoch der Gasanteil im Abschlag ist, steht in der Jahresabrechnung. Sollte der Kunde dennoch eine Zahlung für Gas leisten, wird diese in der kommenden Abrechnung verrechnet. Kunden, die keinen monatlichen Abschlagsplan haben, werden per Post informiert. Grundsätzlich empfehlen die Stadtwerke eine monatliche Zahlweise. Die Umstellung kann im Service-Center am Markt veranlasst werden. Es ist unter Tel. 02823 9310400 oder per Mail unter info@stadtwerke-goch.de erreichbar.