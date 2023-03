Prämie für Stromer Stadtwerke Goch zahlen Geld für E-Autos

Die Quote ist ein Klimaschutzinstrument und zielt darauf ab, mehr erneuerbare Energien in den Verkehrssektor einzubringen, um dadurch klimaschädigende Treibhausgase zu reduzieren. Die Mineralölkonzerne, die in Deutschland Diesel oder Benzin handeln und verkaufen, sind durch die THG-Quote verpflichtet, Ihre CO 2 -Emissionen um einen festgelegten Prozentsatz (Quote) zu senken. Sie können dies tun, indem sie selbst vergleichsweise CO 2 -arme Kraftstoffe verkaufen (z. B. Biodiesel, E10) oder die Einsparung von Dritten – zum Beispiel Besitzern von E-Fahrzeugen, E-Rollern oder elektrischen Motorrädern – ankaufen.