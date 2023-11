Das Konzept funktioniert Gocher Stadtwerke planen Dorfauto für Pfalzdorf

Goch · Bei einer Bürgerveranstaltung am 21. November werden Infos für Fahrer und Nutzer bekannt gegeben. Seit mehr als zwei Jahren sind die Dorfautos bereits in Hassum, Hommersum und in Kessel unterwegs.

13.11.2023 , 18:18 Uhr

In Kessel gibt es ein solches Dorfauto bereits. Foto: Stadtwerke Goch

Seit mehr als zwei Jahren sind die Dorfautos bereits in Hassum, Hommersum und in Kessel unterwegs und seit dem 1. August 2023 steht auch das Dorfauto Asperden für Fahrten zur Verfügung. Nun soll auch in Pfalzdorf ein Dorfauto eingeführt werden. Carlo Marks, Geschäftsführer der Stadtwerke Goch, erklärt: „Mit dem Dorfauto soll den nicht mobilen, vorwiegend älteren Menschen in einem weiteren Dorf rund um unsere Heimatstadt Goch die Teilnahme am öffentlichen Leben, das Wahrnehmen von Terminen außerhalb des Dorfes oder das Einkaufen in der Gocher Innenstadt ermöglicht werden. Wir freuen uns sehr, dass interessierte Pfalzdorfer auf uns zugekommen sind, die gemeinsam mit uns das Projekt Dorfauto Pfalzdorf umsetzen möchten.“ Grundpfeiler für die Realisierung des Pfalzdorfer Dorfautos ist eine ehrenamtlich organisierte Interessengemeinschaft. Die Fahrten sind für die Nutzer kostenlos, die Fahrer bringen sich ehrenamtlich ein. „Die drei bestehenden Interessengemeinschaften konnten insgesamt schon über 700 Fahrten realisieren. Das ist gelebte Nachbarschaftshilfe“, sagt Marks. Die Kosten für das E-Auto sowie die Unterhaltskosten werden von den Stadtwerken Goch getragen. Um das geplante Konzept eines Dorfautos für Pfalzdorf erfolgreich umsetzen zu können, müssen zunächst Freiwillige gefunden werden, die das Projekt in ihrem Dorf unterstützen. Erste Freiwillige haben sich schon gemeldet. Nun gibt es einen Infoabend zur Umsetzung des Plans: Alle Interessierten sind am Dienstag, 21. November, um 17.30 Uhr ins Lokal „Hotel Auler“ in Pfalzdorf eingeladen. Unter anderem berichten Vertreter der bestehenden Interessengemeinschaften über ihre Erfahrungen.

(RP)