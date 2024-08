Mikrobiologische Belastung Warum Gochs Trinkwasser plötzlich gechlort werden muss

Die Stadtwerke Goch hatten in diesen Tagen angekündigt, in Teilen des Trinkwassernetzes eine Sicherheits-Chlorung mit Chlordioxid durchzuführen. Bis voraussichtlich zum 20. August müssten Betroffene damit rechnen, dass das Wasser aus dem Hahn etwas anders rieche als sonst. Die eventuelle Geruchsbeeinträchtigung sei jedoch gesundheitlich unbedenklich. Was steckt dahinter?