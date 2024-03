Für Jugendliche Stadtwerke Goch bieten Workshop zu Energiewende

Eine Anmeldung ist nicht nötig! Jeder Jugendliche im Alter zwischen 14 und 21 Jahren ist am 21. März ab 16 Uhr bei den Stadtwerken, Klever Straße 26-28 in Goch willkommen, um eigene Ideen und Themen zu teilen. „Nach dem Workshop laden wir alle Teilnehmer herzlich noch zu einer Pizza ein,“ so Frauke Aymans. „Ich freue mich auf viele Teilnehmer mit kreativen Ideen und hoffe, auf eine aktive Gestaltung, damit das Festival an die Lebenswelt der Jugendlichen anknüpft.“ Bei Fragen steht Frauke Aymans per E-Mail unter frauke.aymans@stadtwerke-goch.de zur Verfügung.