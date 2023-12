Die Pegel steigen weiter Stadtverwaltung sperrt Nierswelle und Brücken in Goch

Aufgrund der Hochwassersituation muss ein Teil der Nierswelle in Goch ab sofort für die Bevölkerung gesperrt werden. Ebenso die Zuwegung zur Nierswelle vom ehemaligen Aldi-Markt sowie die Brücke am Kastell werden gesperrt. Weiterhin müssen auch die Niersbrücke am Rathaus (Susmühle) sowie die Brücke an der Parkstraße zum Stadtpark gesperrt werden. Das Betreten der gesperrten Bereiche ist verboten. Der Kommunalbetrieb wird entsprechende Absperrungen errichten, wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte.