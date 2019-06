Goch : Tanzen im Gocher Stadtpark – eine „Disco mal anders“

goch Tanzen im Stadtpark: Verein lädt am Samstag ein.

Sind bei den anderen Veranstaltungenwahlweise Rock-, Unplugged- oder auch Chor-Klänge zu hören, schallt am Samstag, 8. Juni, von 16 Uhr bis 22 Uhr stimmungsvoller Schlager aus den Boxen. Das inklusive Tanz-Event findet damit bereits zum dritten Mal im Stadtpark statt und die Erfahrung zeigt: Man darf sich freuen auf eine bunte Open-Air-Disco, die Menschen mit und ohne Behinderung zusammenbringt, gemeinsam tanzen, singen und feiern lässt.

Wie bei den vergangenen beiden Ausgaben wird erneut Hansi Domke von der Gocher Partykneipe „sHansibar“ mit einem DJ-Set für die passende Musik sorgen. Zusätzlich wird Stimmungsgarant Hilla Heien dabei sein und reichlich gute Laune mitbringen. Die Idee hinter „Tanzen im Stadtpark“ orientiert sich übrigens an der inklusiven Party-Reihe „Disco mal anders“, die seit 2015 regelmäßig und erfolgreich im Excited Goch stattfindet. „Umso schöner, dass sich das Konzept auch in der Outdoor-Variante zu etablieren scheint“, freut sich Vereinsmitglied Willi Weber, der zugleich zum Organisationsteam der „Disco mal anders“ gehört. Aus Erfahrung weiß er: „Spaß ist am Samstag garantiert!“