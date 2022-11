Entwicklung des Stadtparks Verein wird ohne „Gocher Bucht“ weitermachen

Fünf Veranstaltungen hatte der Stadtparkverein im abgelaufenen Jahr erfolgreich durchführen können und sich anhand der Besucherzahlen bestätigen lassen, dass sein Konzept bei den Gochern und auswärtigen Gästen gut angenommen wurde. Insbesondere ein Tanzabend soll bestens angekommen sein, auch die Boule-Anlage werde gut angenommen. Für das Jahr 2023 ist geplant: ein kölscher Abend mit der lokalen Formation K6 am 22. April. Tanzen im Stadtpark folgt am 27. Mai, ParkRock am 24. Juni, Spielen wie früher am 29. Juli, Schlager im Stadtpark am 19. August und wieder ParkRock am 23. September.