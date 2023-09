Bekannte einheimische Bands Es gibt wieder Rock, Pop und Schlager im Gocher Stadtpark

„Recall“ ist die Band aus dem Gocher Raum mit Bock auf Rock, Hits und Oldies in der Besetzung Ilona Nellessen (Vocals), Holger Nellessen (Vocals, Guitar), Christoph Krott (Vocals, Guitar, Bass), Ingo Reintjes (Backing Vocals, Keyboards) und Hans-Gerd Verweyen (Drums). Die Band „BuK – die Beamten und der Koch“ war bereits auf zahlreichen Bühnen am Niederrhein zu hören und zu sehen und fand auch im regionalen Hörfunk Aufmerksamkeit. Sie spielen vorwiegend eigene Songs, die Erlebtes in Töne und Text fassen. Erzählen von guten Tagen und echten Abstürzen, die im Alltag passieren. Die Formation besteht seit 20 Jahren.