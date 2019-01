Ausgezeichnet: 70 Jahre Mitglied im Kirchenchor St. Cäcilia - Pfarrer Alois van Doornick ehrte Josef van Ackeren

Kalkar-Grieth Seit sieben Jahrzehnten gehört Josef van Ackeren zum St.-Cäcilienchor.

(RP) Es war schon ein bewegender Moment, als nach dem Hochamt am vergangenen Sonntag in St. Peter und Paul Grieth Pfarrer Alois van Doornick, umrahmt von den diesjährigen Sternsingern, die Gemeinde bat, noch einen Moment in den Bänken zu verharren. Und nicht alltäglich war auch der Anlass: Josef van Ackeren, mittlerweile 89 Jahre alt, singt seit 70 Jahren im örtlichen St.-Cäcilienchor. Pastor Alois van Doornick rief den Jublilar zu sich vor den Altar und stellte in seiner Würdigung etliche zeitgeschichtliche Bezüge her.