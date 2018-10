Informationsveranstaltung der CDU Senioren Goch

Goch Diesmal war die reisefreudige Senioren Union Goch bei der Gründerin der Interessengemeinschaft Krebs zu Gast.

(RP) Die Gocher CDU Senioren Union hatte zu ihrer Veranstaltung Dr. Schmidt, Gynäkologin I.R. und Gründerin der Interessengemeinschaft Krebs in Kleve, eingeladen. Einigen Teilnehmern der Veranstaltung war Dr. Schmidt noch aus ihrer Zeit im Gocher Krankenhaus bekannt. Zu Beginn der Veranstaltung erzählte Frau Schmidt aus ihrer Gocher Zeit und auch vom Umzug des alten Krankenhauses in das heutige. Dr. Schmidt sprach über die Bedeutung der Ernährung bei chronischer Krankheit, wie zum Beispiel Rheuma, Diabetes 2 oder Krebs im Sinn einer heilsamen Komplementärmedizin. Der gute Besuch der Veranstaltung zeigt das große Interesse an diesem Thema. Es wurden reichlich Fragen gestellt, die Frau Schmidt verständlich beantwortete. Immer wieder wurde erwähnt, wie wichtig eine gesunde Ernährung mit viel Gemüse und wenig Kohlehydraten ist. Ein wichtiges Fazit von Dr. Schmidt lautete, alles in Maßen zu essen, um gesund zu bleiben oder zu werden. Wolfgang Pitz bedankte sich bei Dr. Schmidt für eine gelungene Veranstaltung und wünschte den Teilnehmern dieser Tagestour weiterhin viel Lebensfreude bei bewusst gesunder Ernährung.