Gartenbauverein Goch traf sich zum Gespräch

Goch Neben den heißen Temperaturen ging es auch um den anstehenden Ausflug nach Leersum.

Zuletzt trafen sich einige Vereinsmitglieder des Gartenbau- und Verschönerungsvereins Goch zur Besichtigung des Gartens ihres Vereinsmitglieds Hanna Locke. Die Temperaturen waren an diesem Tag etwas angenehmer als an den Vortagen, sodass sich einige Vereinsmitglieder auf den Weg in den Garten gemacht haben. Ein Thema war der anstehende Ausflug am 18. August zur Blumenparade nach Leersum in die Niederlande. Hierfür sind noch Plätze frei, Kontakt: 02823 88031.