Entscheidung der Politik : Neue Wirtschaftsförderung wird bei GO! angesiedelt

Goch Die Politik hat beschlossen, dass Goch einen Wirtschaftsförderer bekommt, der bei der Stadtentwicklungsgesellschaft angesiedelt sein wird. Der oder die Neue ist dann einer von zwei Geschäftsführern der GO!

Die Gocher Politik hat sich auf eine Neuordnung der Wirtschaftsförderung verständigt. Nachdem CDU , SPD und FDP eine Gesellschaftsstruktur verlangt hatten und BFG sowie Grüne die Wirtschaftsförderung beim Bürgermeister belassen wollten, hat Ulrich Knickrehm die Vermittlung übernommen. Was dabei in nicht-öffentlichen Gremiensitzungen als Ergebnis herausgekommen ist, teilt die Stadt Goch in einer Pressemitteilung mit.

Der Stellenplan der GO! soll zudem um eine Vollzeit-Sachbearbeiterstelle mit dem Aufgabenschwerpunkt „Stadtmarketing“ erweitert werden. Auch diese Stellenausschreibung ist derzeit in Vorbereitung. Zudem wird eine Stelle mit dem Aufgabenschwerpunkt „Tourismus“, die bislang bei dr Stadtverwaltung angesiedelt war, in den Stellenplan der GO! übernommen. Die an der Jurgensstraße angesiedelte Gesellschaft wird künftig „Die Gocher Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH“ heißen.