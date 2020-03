Bildung : 30.000 Medien in vielen Sprachen der Welt

Die Stadtbücherei Goch bietet nicht nur Feierabend-Krimis und Leseanreize für Kinder. Sie ist auch Bildungsort für Migranten und bietet jedermann einen Zugang zum Internet. Ein engagiertes Team kümmert sich um die kleinen und großen Kunden.

Bei „Stadtbücherei“ denken viele Menschen an die Unterhaltung für Feierabend und Wochenende und daran, Grundschulkindern Spaß am Lesen zu vermitteln. Für kein oder ganz wenig Geld kann sich jeder Bürger mit Literatur nach seinem Geschmack versorgen. So ist das auch in Goch, aber „Stadtbücherei“ bedeutet inzwischen noch weit mehr. Die Räume an der Pfalzdorfer Straße sind ein Anlaufpunkt für verschiedenste Bevölkerungskreise, nicht zuletzt Migranten finden dort ein gutes Angebot vor – selbst Bücher in Chinesisch und Arabisch. In jüngster Zeit wurde die Möglichkeit geschaffen, sich kostenlos den „E-Reader“ auf Tablet oder Smartphone zu laden: Da können Bücherei-Kunden online ohne Extrakosten zur Jahresgebühr internationale Zeitungen und Zeitschriften lesen.