Problemhäuser : Makler und Stadt Goch im Wettbewerb

Die leerstehenden Wohnblocks verschandeln eine grosse Fläche in der Innenstadt. Die Optik ist trostlos und gefällt wohl auch Immobilienspekulanten nicht. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch Ein Makler bietet acht Wohnungen aus dem schrottreifen Komplex an der Melatenstraße, wo einst Soldaten mit ihren Familien lebten, an. Das bereitet der Stadt Goch, die die Wohnungen aufkaufen will, um die Häuser abzureißen, zusätzliche Probleme.

Seit Jahren bemüht sich die Stadt Goch darum, die 60 Wohnungen in den drei Gammelhäusern an der Melatenstraße zu erwerben, um den Komplex irgendwann abreißen zu können. Das aber ist nur möglich, wenn die Stadt Eigentümerin über den Großteil der Wohnungen ist. Der Prozess ist langwierig und schwierig, da war es nicht schön festzustellen, dass einer der Eigentümer sehr offensiv einen anderen Weg verfolgt: Er bietet acht der unbewohnbaren Behausungen zum Kauf an – und zwar nicht der Stadt, sondern irgendwelchen anderen Interessenten. Die RP sprach darüber mit Bürgermeister Ulrich Knickrehm und Kämmerin Bettina Gansen, die auch Geschäftsführerin der Gesellschaft ist, die die Stadt Goch eigens gegründet hat.

„Seit etwa 20 Jahren gibt es diesen Missstand, und seit 2016 haben wir einen Ratsbeschluss, der besagt, die Stadt soll sich darum kümmern, den Komplex abreißen zu können“, erklärt Knickrehm. Weil das an den Eigentümern vorbei nicht geht, versucht die Stadt, sie auf der ganzen Welt aufzuspüren und ihnen ein Angebot zu machen. Das mit der ganzen Welt ist wörtlich zu nehmen: „Einige sitzen in den Niederlanden oder in Österreich, andere in Osteuropa oder sogar in Südamerika“, berichtet der Bürgermeister. „Manche Besitzverhältnisse sind völlig unklar. Im Grundbuch steht zwar immer etwas, aber manchmal ist der Eigentümer gestorben und man weiß nicht, wer die Erben sind, oder die Wohnung gehört einer Firma, die es gar nicht mehr gibt.“

Mit dem Eigentümer, der seine acht Wohneinheiten jetzt bei einem niederländischen Makler anbietet, habe man durchaus vorher gesprochen und Kaufinteresse bekundet. „Aber seine und unsere Preisvorstellungen klaffen weit auseinander“, stellt Bettina Gansen fest. Er gehöre offenbar nicht zu dem Personenkreis, der froh ist, wenn ihm jemand die Last dieses Besitzes abnehmen möchte. „Die gibt es nämlich auch. Ich habe mit Menschen gesprochen, die die Wohnung nur loswerden wollen“, so Gansen. Die unbewohnbaren Objekte, dargestellt in Fotos, die den trostlosen Zustand eindeutig zeigen, werden angeboten über BVA auctions; die Auktion ist allerdings schon wieder geschlossen. „Der Eigentümer hat wissen lassen, dass er sich vorbehält, auch nicht zu verkaufen, wenn ihm der Preis nicht gefällt“, weiß der Bürgermeister.

Es wäre ein gut nutzbares Grundstück von 9000 Quadratmetern, wenn es denn frei wäre: am Ring, nahe der Innenstadt und nicht weit bis zur Autobahnauffahrt. Mit dem Altbestand drauf hingegen zieht das Gelände Investoren nicht gerade an: „Allein der Abriss wird von Jahr zu Jahr teurer“, sagt der Bürgermeister. Es sei allerdings für die Stadt nicht nur eine wirtschaftliche Herausforderung, das Problem zu lösen, sondern vor allem eine städtebauliche. „Das ist ein echter Schandfleck, und der muss weg“, sagt Knickrehm ganz klar. Zumal dort schon mal gezündelt wird und sich im Winter Menschen dort illegal einquartierten. Bloß wann es so weit sein könnte, dazu wagt der Bürgermeister keine Prognose. In seine Amtszeit werde der Abriss sicherlich nicht mehr fallen – die nächste Kommunalwahl ist 2025.