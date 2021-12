Corona-Session : Was wird aus der Gocher Prinzenkür?

Eine Prinzenkür in der gewohnten Form wird es in Goch in dieser Session nicht geben. Welche weiterreichenden Entscheidungen es für den Karneval gibt, wollen die Beteiligten nicht vor dem 21. Dezember mitteilen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Goch Immer mehr Städte und Vereine sagen den Karneval mehr oder weniger komplett ab, in Goch will man sich noch nicht festlegen. Klar ist bisher nur, dass die Prinzenkür nicht in gewohnter Form stattfinden kann.

Wie die Karnevalssession in Goch aussehen wird, dazu äußern sich die Verantwortlichennoch immer nicht. Seit dem 30. November, als Bürgermeister Ulrich Knickrehm in seinem Livestream mitgeteilt hat, dass die Prinzenkür, das größte gesellschaftliche Ereignis der Stadt, am 5. Januar nicht in der Dreifachturnhalle stattfinden könne, insbesondere, weil die dortige Belüftungsanlage „in keinster Weise geeignet ist, denInfektionsschutz zu gewährleisten“. Ob die Kür und andere Veranstaltungen überhaupt, und wenn, in welcher Form durchgeführt werden, darüber sei man im Gespräch. Frank Bömler als Vorsitzender des Rosenmontagskomitee (RZK) teilte der Rheinischen Post auf Anfrage mit, dass die Beteiligten die Entscheidungen noch einmal verschoben hätten – die Öffentlichkeit soll nun in der kommenden Woche informiert werden. Ähnlich äußert sich Bernd Dicks von „Next Events“, dem Veranstalter des Zelt-Karnevals. Im Falle neuer Entwicklungen werde man sich den Vereinen anschließen. Alle Verantwortlichen betonen, Stadt, RZK und Rot-Weiß als Prinzen stellender Verein würden in enger Abstimmung miteinander entscheiden. Laut Bömler geht es dabei noch um den „Feinschliff“.