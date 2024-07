Gebäude gekauft Wie die Stadt Goch die Zukunft des Goli gesichert hat

Die Geschichte des Kinos in Goch ist eine lange. Schon 1911 startete Otto Skötsch regelmäßige Filmvorführungen in der Stadt, nachdem er in den Vereinigten Staaten mit Film in Kontakt gekommen war. 1913 wurde an dem heutigen Standort ein Kino gebaut, das den Namen „Gocher Lichtspiele“ erhielt. Eintritt: ab 30 Pfennigen. Seitdem ist eine Menge geschehen, das Gebäude wurde im Zweiten Weltkrieg komplett zerstört und anschließend wieder aufgebaut. Das „Goli“ aber gibt es heute noch. Und nun wurde der Grundstein dafür gelegt, dass es auch eine Zukunft hat: Die Vermögensverwaltungsgesellschaft (VVG), eine hundertprozentige Tochter der Stadtwerke Unternehmensgruppe, hat nun bekannt gegeben, dass sie das Gebäude des traditionsreichen Gocher Lichtspielhauses auf der Brückenstraße gekauft hat.