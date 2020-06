Corona-Krise im Kreis Kleve : Goch setzt Kita-Gebühren weiterhin aus

Die Stadt Goch nimmt auch in den Monaten Juli und August keine Gebühren für die Betreuung von Kindern in den Kindertagesstätten, in der Tagespflege sowie an Schulen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Goch Bürgermeister Ulrich Knickrehm hat mit den Fraktionsvorsitzenden des Rates per Dringlichkeitsbeschluss entschieden: Für die Monate Juli und August werden keine Kita-Gebühren erhoben.

Gute Nachrichten für alle Eltern in Goch: In den Monaten Juli und August müssen sie keine Gebühren für die Betreuung ihrer Kinder in den Kindertagesstätten, in der Tagespflege oder in den Schulen bezahlen. Das gab Bürgermeister Ulrich Knickrehm (BfG) am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt. Am Sonntag hatte er die Dringlichkeitsentscheidung, die er in der vergangenen Woche mit den Vorsitzenden der im Rat vertretenen Fraktionen getroffen hatte, bereits in den sozialen Medien veröffentlicht.