Rathaus prüft Schritte Stadt Goch rügt CDU wegen Baumpflanzaktion

Die Einzelheiten: Die CDU bepflanzte zwei bislang leere Baumscheiben auf der Straße Auf dem Wall vor der weitgehend leerstehenden Gewerbeimmobilie, in der viele Jahre lang Kaufland ansässig war. Dies sollte einen „ersten Schritt“ darstellen, kündigten die Christdemokraten an. Die Baumpflanz-Aktion begründete die CDU damit, dass die Gocher CDU in den vergangenen Jahren wiederholt die Ersatzbepflanzung von leeren Baumscheiben in der Innenstadt eingefordert habe. Im Jahr 2018 habe die CDU hierzu gemeinsam mit der SPD einen Antrag in den Bau- und Planungsausschuss eingebracht, der einstimmig beschlossen wurde. „Doch trotz dieser Entscheidung ist die Stadtverwaltung bis heute nicht tätig geworden“, so der Gocher CDU-Ortsverbandsvorsitzende Fabian Zitzke. Die CDU wolle mit der Baumpflanzung „eine erhebliche Aufwertung des Stadtbildes und der Aufenthaltsqualität“ erreichen, und sie führt auch Klimaschutzgründe an.