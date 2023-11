Social Media-Event für Kinder “Social Beach“ in Goch mit bekannten TikTokern

(nik) Die Erstauflage fand am Strand von GochNess statt und hatte damit einen passenden Namen. Der zweite „Social Beach“ für den Gocher Nachwuchs wird nun aber am 2. Dezember angeboten, „eine Weihnachts-Edition“, schreibt die Verwaltung. Kinder und Jugendliche, deren Leben sich weitgehend um Social Media, TikTok und die dazu gehörenden Stars dreht, können sich auf Begegnungen mit Vertretern der Szene freuen und gleichzeitig Infos zu Themen bekommen, die für sie wichtig sind. Auch die Eltern werden nicht vergessen – Sie können von den Veranstaltern ebenfalls einiges lernen, was für die Erziehung nützlich sein könnte.