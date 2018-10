Stadt Goch plant Märkte künftig ohne Klosterplatz

Volksfest : Kirmes rückt am Markt zusammen

Im Sommer dieses Jahres wurde der Klosterplatz noch mit einbezogen, diesmal findet das Volksfest nur auf dem Marktplatz statt. Foto: Evers, Gottfried (eve)

goch Wegen des Bauvorhabens am Klosterplatz wird die Fläche für Fahrgeschäfte künftig geändert. Am Samstag um 15 Uhr wird das verkleinerte Volksfest offiziell eröffnet. Am Dienstag ist Flachsmarkt.

Die Gocher Stadtverwaltung macht aus der Not eine Tugend: Weil künftig der Klosterplatz mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr zur Verfügung steht, da er bebaut werden soll, müssen einige Veranstaltungen anderswo stattfinden. Zum Beispiel die Kirmes, die bisher neben dem Marktplatz auch die Fläche vor dem früheren Kloster nutzte. Weil das ab dem kommenden Jahr wohl nicht mehr möglich sein wird, „übt“ die Stadt schon jetzt. Zur anstehenden Herbstkirmes wurde ein neues Konzept ersonnen. Marktmeister Georg Kröll und Georg Brenker als Leiter des Ordnungsamtes sind zuversichtlich, dass die Notwendigkeit, zusammen zu rücken, sich positiv auswirken wird. „Ganz bestimmt wird das Marktgeschehen durch die relative Enge gemütlicher“, sagt Brencker. Auch die Schausteller, die an der Planung mitgewirkt hätten, sähen der Änderung mehrheitlich gelassen entgegen. Zumal die Akzeptanz der Herbstkirmes ohnehin im Laufe der Jahre nachgelassen habe und eine Neuerung vielleicht neuen Schwung bringen könne.

„Denn es ist ja so, dass sich die Besucher der Kirmes immer auf zwei Flächen und den Laufweg dazwischen aufteilten. Jetzt werden sich mehr Menschen auf weniger Freifläche begegnen. Wir gehen davon aus, dass sich durch die neue Gemütlichkeit sogar die Aufenthaltsdauer verlängern wird“, sagt Brencker. Kollege Kröll versichert nach Gesprächen mit dem Schaustellerverband Kleve-Geldern, die Akteure fänden zum Beispiel gut, dass es, weil sieben Fahr- und Randgeschäfte wegfallen, weniger Konkurrenz gibt. Da alle Attraktionen nahe beieinander liegen, können sich die Besucher gut orientieren. Der Marktmeister gibt zu, dass weniger Großfahrgeschäfte aufgebaut werden; dass etwa der Rockexpress (Raupe) keinen Platz mehr auf Gochs Herbstkirmes findet, sei natürlich schade. Dafür dürfte aber das High-Speed-Geschäft „Turbine“, das noch nie in Goch war, wagemutige Karussellfreunde anlocken. Und Klassiker wie Autoscooter und Kinderkarussells seien ja auch weiterhin dabei. Simulator, Kinder-Bahn und Hüpfkissen werden an der Markt-Westseite aufgebaut, Imbiss-, Getränke- und Süßwaren-Stände passen an die Südseite (vor die Apotheke). „Der Aufbau wird eine Herausforderung“, weiß Georg Kröll schon jetzt. Die geplante Reihenfolge müsse dabei genau eingehalten werden, sonst gebe es Probleme.



Luxus für die Besucher: Sie können diesmal, sofern sie nicht zu Fuß oder mit dem Rad kommen, auf dem Tertiarinnenplatz ihre Autos parken. Was die Sicherheit anbelangt, müsse man sich im übrigen nicht sorgen: „Der Marktplatz hat ja an allen Ecken Straßen und ist nicht durch Zäune eingefasst. Das ist völlig unproblematisch“, sagt Brencker.