Kritik an Versuch Goch testet Radfahren in der Fußgängerzone

Angekündigt hatte es die Verwaltung als Mitteilung einer Ausschusssitzung, nun steht die Umsetzung an: Ab Freitag, 1. September 2023, wird das Radfahren in der Voßstraße für zunächst eine Dauer von vier Monaten unbegrenzt möglich sein. Eine entsprechende Beschilderung sowie Straßenbanner werden auf die Neuregelung hinweisen. Damit setze die Stadtverwaltung den im vergangenen Jahr beschlossenen Prüfauftrag im Rahmen des Radverkehrskonzeptes um, heißt es in einer Pressemitteilung. Bislang dürfen Radfahrer die Fußgängerzone nur frühmorgens, ab dem Abend beziehungsweise am Wochenende befahren.