Kunstprojekt : Stadt Goch fördert zwei neue „Haustiere“ in Asperden

Stadt Goch fördert zwei neue „Haustiere“ in Asperden

Goch-Asperden Die Künstlerin Nicole Peters gestaltet zwei Sitzskulpturen aus Beton für den St.-Vincentius-Kindergarten in Asperden. Die Kinder haben im Vorfeld kräftig mitgeholfen.

(RP) Die Wahl fällt nicht leicht. Soll es ein Salamander werden oder doch lieber die kleine Katze? Hund, Dino und Fuchs stehen ebenfalls zur Auswahl. Malte (5) überlegt. Er schaut sich um, den ersten Stein legt er auf den dritten Tisch. Dort liegt – ganz gemütlich und friedlich – ein Wolf. Malte ist fünf Jahre alt, kommt aus Pfalzdorf und geht mit 68 weiteren Kindern zwischen zwei und sechs Jahren in den St.-Vincentius-Kindergarten in Asperden. Dieser hatte sich im Dezember 2019 für „Miteinander besser leben“ beworben. Das ist ein neues Projekt der Stadt Goch, mit dem bürgerschaftliches Engagement gewürdigt werden soll. 20.000 Euro stellt der Rat jährlich zur Verfügung. Maximal 5000 Euro gehen an Vereine, Verbände, Einrichtungen und Institutionen.