Fünf Millionen Euro nötig Hier sollen in Goch die Wohncontainer für Flüchtlinge hin

688 Flüchtlinge leben derzeit in diversen Gocher Unterkünften, monatlich muss – so hat es die Bezirksregierung angekündigt – mit weiteren 30 Zuweisungen gerechnet werden. „Wenn das so kommt, sind es etwa 900 um die Jahreswende. Und es gibt kaum Abgänge“, stellte Fachbereichsleiter Wolfgang Peiter im jüngsten Gocher Hauptausschuss fest. Bürgermeister Ulrich Knickrehm erläuterte, nach fast zwei Jahren in der Tennishalle sei es dringend nötig, den dort untergebrachten Familien bessere Lebensbedingungen zu verschaffen. Zumal die Vielzahl an Nationalitäten und Kulturen erhebliches Konfliktpotenzial biete. Da er auch den Bürgern gegenüber in der Pflicht stehe, denen er versprochen hatte, die Turnhallen in Pfalzdorf und Nierswalde nicht länger als Flüchtlngsquartiere zu nutzen als nötig, sieht die Stadt angesichts einen leer gefegten Wohnungsmarkts nur noch eine Möglichkeit: Container müssen her. Wie berichtet, sollen sie an der Ketteler Straße und der Siemensstraße aufgestellt werden.