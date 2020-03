Verkehrspolitik in Goch : Stadt entfernt Poller und Drempel auf der Frauenstraße

Blick vom Markt in die Frauenstraße in Goch. Foto: Julia Lörcks

Goch In einem verkehrsberuhigten Bereich darf es keine Trennungen geben. Auch das Niveau muss gleich sein. Nach Angaben der Stadt ist das auch eine Chance, die Aufenthaltsqualität auf der Frauenstraße zu erhöhen. Sie stellt Sondernutzungen für Außengastronomie oder Warenauslagen in Aussicht.

Der Ausschuss nahm die Ausführungen zur Kenntnis, machte jedoch darauf aufmerksam, dass vor Jahren die Drempel montiert wurden, um den Verkehr von der Frauenstraße zu nehmen. „Ich halte da gar nichts von“, sagte Ludwig Kade (ZIG). Die Stadt verweist in diesem Zusammenhang auf die Regeln in einem verkehrsberuhigten Bereich. Diese lauten: Fußgänger dürfen die Straße in ganzer Breite nutzen. Fahrzeuge müssen Schrittgeschwindigkeit einhalten. Fahrzeugführer dürfen Fußgänger weder gefährden noch behindern. Wenn nötig müssen sie warten. Fußgänger dürfen den Fahrverkehr nicht unnötig behindern. Das Parken ist außerhalb der dafür gekennzeichneten Flächen unzulässig, ausgenommen zum Ein- und Aussteigen, zum Be- und Entladen. Das Überholen ist verboten.