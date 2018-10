Stadt Goch bietet Workshop für Nachwuchs-Rocker

goch Macht nichts, wenn es draußen jetzt etwas herbstlicher wird - die Stadt Goch nimmt ja am Projekt „Kulturrucksack“ des Landes teil und bietet Ferienkindern derzeit auch Unterhaltung „drinnen“.

Und zwar solche für kreative Kids: In dieser Woche treffen sich Jungen und Mädchen zwischen sechs und 13 Jahren im Kastell, um miteinander Musik zu machen. Möglich macht das die Zusammenarbeit mit der Rock-Schule Marco Launert, die schon im vergangenen Jahr den Gocher Nachwuchs musikalisch in Schwung gebracht hatte. Das ehrgeizige Ziel der fünftägigen Probenphase: Auftritte unter freiem Himmel. Auch Straßenmusik will geübt sein, und deshalb mühen sich die Kinder in diesen Tagen nach Kräften, bekannte Songs kindgemäß zu interpretieren.