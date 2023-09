In den Ferien Diese Gocher Schulen sind modernisiert worden

Wenn die Kinder ihre Ferien genießen, ist die beste Zeit, an den Schulen zu arbeiten. Dann ist Krach nicht weiter schlimm, Schmutz auch nicht, und wenn alles fertig ist, sind Überraschung und Freude umso größer. So können sich die Schüler der Leni-Valk-Realschule Goch jetzt über einen neuen Biologie-Fachräum freuen. Der entspricht nun technisch, didaktisch und auch ästhetisch dem, was man sich heute wünscht. Gero Guntlisbergen als Prokurist der Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft GO! und Stefahn Brehm als Bauleiter stellten gemeinsam mit Heike Kraemer als Abteilungsleiterin Schulverwaltung den nen Raum vor. Die stellvertretende Schulleiterin Jennifer Brocker, übrigens neu an der Gocher Realschule, freute sich mit.