Kessel : Arne und Christina Janßen führen Gilde

Krönungsfest der St. Stephanus-Gilde Kessel am nächsten Samstag.

(RP) Am Samstag, den 28. September, findet das Krönungsfest der St. Stephanus Gilde Kessel statt. Um 16.30 Uhr treffen sich die Mitglieder der Bruderschaft im Vereinslokal Gossens-Lucassen. Geschlossen geht es zur St. Stephanus Kirche, wo in der um 17.00 Uhr beginnenden Krönungsmesse die Krönung des neuen Königs Arne I. seiner Königin Christina vorgenommen wird. Gleichzeitig werden die Königsinsignien übergeben.

In diesem Jahr wird neben dem König auch die neue Kaiserin Sonja Eberhard in ihr Amt eingeführt. Nach der hl. Messe findet die Kranzniederlegung am Ehrenmal statt. Unter Klängen der Musikkapelle Kessel-Nergena beginnt anschließend der Umzug durchs Dorf den die Gastvereine der St. Willibrord Schützenbruderschaft Hassum und des Schützenvereins Kessel-Nergena begeleiten werden.