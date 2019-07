St.-Marien-Haus für Senioren in Grieth : Rosemarie Möhlmann strickt für Neugeborene

St.-Marien-Haus für Senioren in Grieth

Rosemarie Möhlmann strickt in Grieth. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)/Stade, Klaus-Dieter (kds)

Kalkar-Grieth Mit viel Freude strickt Rosemarie Möhlmann Mützen und Söckchen für die Neugeborenen des St.-Antonius-Hospitals Kleve. Die 81-Jährige lebt seit 2017 im St.-Marien-Haus für Senioren in Grieth. Und sie kann nach einem umtriebigen Berufsleben nicht untätig sein.

Bis zu vier Paar Socken strickt Rosemarie Möhlmann pro Woche in ihrem gemütlichen Zimmer im Wohnbereich „Ankerplatz“. Und hat dabei eine gute Antenne für ihre Mitbewohner. „Sie hat alle im Blick“, erzählt Josefa Fischer, die das St.-Marien-Haus für Senioren leitet. Schmunzelnd fügt sie hinzu: „Und sie achtet natürlich darauf, dass unsere Pflegekräfte immer ordentlich arbeiten.“ Das Haus für Senioren in Kalkar-Grieth gehört zum Katholischen Alten- und Pflegehilfe-Netzwerk am Niederrhein (KAN).