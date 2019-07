Kehrum : Königschiessen am Samstag in Kehrum

Königschiessen am Samstag in Kehrum

Kalkar-Kehrum Die St. Hubertus-Schützen laden nach Kehrum ein.

(RP) Die Tage der Regentschaft des in Kehrum amtierenden Königspaares Hubert Hanenberg und Marion Nickisch sowie der Schülerprinzessin Antonia Beckmann sind gezählt. Hubert und Marion sowie Antonia haben die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft würdig vertreten und blicken selbst auf ein wunderschönes Jahr zurück. Das Königspaar bedankt sich für die Unterstützung besonders beim Thron, den Schützen und Fahnenschwenkern sowie bei allen, die dieses Jahr zu etwas ganz Besonderem gemacht haben. Königspaar und Prinzessin wünschen allen Schützen beim Königschiessen die nötige Portion Mut, ein sicheres Händchen und dem Königspaar und dem Prinzen oder der Prinzessin ein schönes Schützenfest. Das Königschießen findet am Samstag, 20. Juli, im Kehrumer Baukamp statt. Hierzu treten die Schützen um 16 Uhr am Landhaus Beckmann an. Nach einem Umzug werden die Wettbewerbe eröffnet. Die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft lädt alle Dorfbewohner und Gäste ein.