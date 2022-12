Bieterduell bei Hetzel Pferde für 6,5 Millionen Euro in Pfalzdorf versteigert

Dabei wurde das Höchstgebot für den aus den Niederlanden stammenden sechsjährigen Wallach „Level up“ abgegeben, der für 1,35 Millionen Euro vom Niederrhein in das Ruhrgebiet wechselte. Dafür hatte sich der Bieter in der Halle, der an diesem Abend sage und schreibe fünf Pferde ersteigerte, einen wahren Auktionskrimi geliefert. Am Ende setzte er sich gegen einen Bieter aus Südfrankreich, der aus seinem Wohnmobil zugeschaltet war, durch. Und das ganze Publikum fieberte mit.