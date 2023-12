Springpferdeauktion in Goch Pferd wurde für eine Million Euro versteigert

Dem Team gehört auch die Kranenburgerin Katrin Eckermann an, die in Miami Beach bereits zum zweiten Mal die Etappe der Global Champions Tour der Springreiter gewinnen konnte. So war der Auftritt der 33-Jährigen ebenso ein Heimspiel wie für Laura Hetzel. Denn die 23-jährige Tochter des Pfalzdorfer Nationenpreisreiters wurde an diesem Abend ebenso in das Team der Equestrian Iron-Dames aufgenommen wie die 17-jährige Anastasia Nielsen, die in diesem Jahr die Junioren-Europameisterschaft gewann.