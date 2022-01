Sportausschuss : Gocher Sportvereine beantragen Sanierung von Umkleiden

Goch Im nächsten Ausschuss für Sport, Freizeit und Tourismus geht es um Geld für drei Vereine, das im Haushalt bisher nicht berücksichtigt ist.

Im November wandte sich auch Alemannia Pfalzdorf an die Verwaltung, weil sanitäre Anlagen und Umkleideräume zu sanieren seien. Außerdem sei die Parkplatzsituation am Heribert-Ramrath-Stadion sehr schlecht. Alle drei Anträge werden nun im Ausschuss vorgestellt, die Verwaltung hat dazu keine Beschlussvorschläge formuliert. Die Politik soll offenbar unbeeinflusst entscheiden, ob sie den Wünschen nachkommen möchte oder nicht. Um welche Summen es dabei geht, ist bislang unbekannt.

Außerdem steht auf der Tagesordnung des Ausschusses der Sachstand im Bereich Fremdenverkehr, es werden diejenigen Punkte aus dem Haushaltsplan vorgestellt, die mit Sportanlagen, Sportförderung und Tourismus zu tun haben. Bündnis 90/Die Grünen haben einen Antrag gestellt, der ebenfalls Thema sein soll: Die Fraktion ist der Ansicht, dass die kommunalen Sportanlagen für Gocher Vereine in den Ferien und an langen Wochenenden ebenfalls nutzbar sein sollten. Gerade in der Pandemie-Zeit sei Bewegung für den Nachwuchs wichtig, es sollte deshalb so viele Öffnungszeiten wie möglich geben.