Sportanlagen in Goch : Viktoria darf auf neue Umkleide hoffen

Goch Seit Jahren arrangiert sich der größte Gocher Sportverein mit Übergangslösungen. Jetzt ist die Politik bereit, für eine Verbesserung der Situation Geld auszugeben. Auch andere Sportvereine haben Erwartungen an die Stadt.

Auch in den Ortsteilen wird viel Sport getrieben und hat die Jugendarbeit einen großen Anteil am Geschehen, deshalb haben sowohl der SV Asperden, als auch der VfB Alemannia Pfalzdorf Anträge zur Verbesserung der Infrastruktur gestellt. Zusätzliche Kabinen, Sanitäranlagen sowie ein Geräteraum sollen es in Asperden sein, in Pfalzdorf geht es um Sanitäranlagen und die Parkplatzsituation am Heribert-Ramrath-Stadion.