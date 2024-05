Autor aus Goch Robert Peters liest im Goli Theater

Kees Cuypers ist seit gemeinsamen Schulzeiten mit Peters befreundet. Er gehörte zu Bands wie „Fritz Kids“ und „Kimono Code“. Seit vielen Jahren spielt er mit „Lanko“ quer durch die Musikgeschichte. Ottmar Nagel besuchte ebenfalls das Gocher Gymnasium. Nach Ausflügen in den Rock fand er seine musikalische Heimat vor allem in der klassischen Gitarrenmusik. Nagels Herz schlägt nicht nur für die klassische Gitarrenmusik, sondern auch für den Irish Folk – und für Borussia Mönchengladbach, was nicht immer einfach ist in jüngerer Vergangenheit. Peters lernte er bei der Viktoria kennen, in deren Jugend beide Fußball spielten. Der Kontakt ist nicht abgerissen.