DRK : DRK Goch stellt sein neues Einsatzfahrzeug vor

Multifunktionales Fahrzeug des DRK-Ortsvereins Goch wurde präsentiert.

(RP) Der DRK-Ortsverein Goch hat für die zahlreichen Aufgaben der verschiedenen Gemeinschaften des Ortsvereins ein neues, multifunktional einsetzbares Fahrzeug beschafft. Blutspendetermine, das Jugendrotkreuzes, Sanitätsdienste und Betreuungseinsätze sind nur ein Teil der zahlreichen Aufgaben, denen sich die Mitglieder des DRK in Goch jährlich stellen. Damit diese Aufgabenvielfalt mit optimaler Sachausstattung bewältigt werden kann, hat sich der Vorstand des DRK-Ortsvereins Goch entschieden, ein neues Fahrzeug zu beschaffen.

Hermann-Josef Kleinen, Vorsitzender des Ortsvereins, stellte das Fahrzeug in diesen Tagen der Öffentlichkeit vor und betonte, dass mit diesem und den anderen Fahrzeugen des DRK in Goch, die Organisation für die Zukunft gut aufgestellt ist. Nur mit gutem Material und optimaler Ausbildung sei man in der Lage, sich den Herausforderungen zu stellen. Da der DRK-Ortsverein Goch als ehrenamtliche Organisation auch auf finanzielle Unterstützung Dritte angewiesen ist, bedankte sich Hermann-Josef Kleinen bei den Sponsoren und förderern, die durch Ihre Zuwendungen die Anschaffung ermöglichten.