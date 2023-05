Freizeit in Goch Umbau des Stadtparks steht bevor

In der Sitzungsvorlage zum Bau- und Planungsausschuss am 1. Juni heißt es: „Während der Bearbeitung des (...) Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts entstand der Wunsch, den Bereich über eine Sport- und Spielnutzung für Kinder und Jugendliche zu aktivieren. Die Stadt Goch beabsichtigt, diesen Teil des Stadtparks zu revitalisieren und dort einen Sport- und Bewegungspark anzulegen.“ Zwar ist insbesondere an den Nachwuchs gedacht, begleitende Eltern, Großeltern und auch andere Menschen (die zum Beispiel gerne paddeln oder ihre Fitness erhöhen möchten) sind aber ebenso willkommen.